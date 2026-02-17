関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による読売テレビ主催の賞レース「ytv漫才新人賞決定戦」（3月1日後3・00）に出場する全7組が17日、同局内で会見。昨年、70点台の低評価を審査員・粗品から受けたお笑いコンビ「マーメイド」がリベンジを誓った。

厳しい予選を勝ち抜いたファイナリストが顔をそろえ、出番順の抽選も実施。マーメイドは5番目となった。

昨年は、初審査員を務めた粗品の歯に衣（きぬ）着せぬ鋭い講評、賞レースとしては異例の70点台を3組に出す厳しい採点も話題となった。

昨年を振り返り、粗品からの「78点」の評価についてテクニック。は「当日はなんとも思ってなかった。見たことない数字過ぎてびっくりして、実感わかなかった」と回想。ただ、SNSで切り抜き動画を目にし、「とんでもないことしてもうたんやと気づいた」と話した。

今年の審査員はまだ発表されておらず、粗品が再び就任するかは分からないが、田村境祐は「今年も（審査員として）出て頂けるなら、見て頂きたいという気持ちはございます。もちろんリベンジというか…」と吐露した。

テクニック。は「結構考え甘いところがあって、決勝まで行ったら制限時間とか“なあなあ”にできるかなあと思って挑んだんですけど、ボコボコに詰められちゃって…」と苦笑い。「今年からはそういう所もちゃんと詰めていこうかなと思わせてもらえたんで、デカかったです」と、賞レースへの緊張感や姿勢も変化したようで、感謝もした。

さらにテクニック。は「今年は優勝を見越して先に車買っちゃったんで…中古のシエンタを。3桁いかないくらい…去年の点数と同じぐらいです」と告白。優勝賞金100万円獲得に意欲を燃やしていた。

出場7組は「ぐろう」「シカノシンプ」「ぎょうぶ」「マーメイド」「天才ピアニスト」「生姜猫」「タチマチ」。優勝者には賞金100万円が贈られる。司会はブラックマヨネーズ、同局・佐藤佳奈アナウンサー。