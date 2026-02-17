全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の寿司店『青山 鮨 いっ誠』です。

新天地で高みを目指す人気店の新たな挑戦

新店は新店でもこちらは移転リニューアルで新たに出発した人気店。一歩入れば5m超の一枚板カウンターが目を引く清々しい設えで、新天地でより高みを目指す店主、河内さんの静かな決意が伝わってくるようだ。

女将の三千代さんと夫婦二人三脚、掲げた目標は「小さな感動を届けること」。

有言実行、昼はお値打ちランチ、夜はつまみと握りの上質な味で客を喜ばせている。

「はじめコース」は刺身と握りのシンプルな構成ながら充実。

はじめコース（夜）8800円

『青山 鮨 いっ誠』はじめコース（夜） 8800円 この日の刺身は見事な大きさのボタンエビやキンキなど。白身に合う白醤油も自家製

握りは酢飯に色が付かないよう風味付け程度に赤酢を加え、自慢の穴子はシャリとの間に山椒を入れる技ありの旨さ。

実は日本料理も学んだ河内さんならではのセンスだろう。その真骨頂を楽しむなら和のつまみ付きコースを。まさに小さな感動の連続です。

『青山 鮨 いっ誠』（左）女将さん（ソムリエ） 河内三千代さん （右）店主 河内一誠さん

店主：河内一誠さん、女将さん（ソムリエ）：河内三千代さん「新店舗で創業10周年の節目を迎えました」

『青山 鮨 いっ誠』

表参道『青山 鮨 いっ誠』

［店名］『青山 鮨 いっ誠』

［住所］東京都港区北青山3-5-9レイカーズ青山1階

［電話］03-5468-5225

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（21時半LO）

［休日］月

［交通］地下鉄半蔵門線ほか表参道駅A3出口から徒歩3分

撮影／小島昇、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品寿司の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

『おとなの週末』2026年2月号

【画像】創業10年、新天地の表参道で高みを目指す人気寿司店 自家製白醤油など工夫こらしたコース一覧（8枚）