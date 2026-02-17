新天地で目指すさらなる高み、表参道の寿司店で出会ったコースは技ありの旨さ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の寿司店『青山 鮨 いっ誠』です。
新天地で高みを目指す人気店の新たな挑戦
新店は新店でもこちらは移転リニューアルで新たに出発した人気店。一歩入れば5m超の一枚板カウンターが目を引く清々しい設えで、新天地でより高みを目指す店主、河内さんの静かな決意が伝わってくるようだ。
女将の三千代さんと夫婦二人三脚、掲げた目標は「小さな感動を届けること」。
有言実行、昼はお値打ちランチ、夜はつまみと握りの上質な味で客を喜ばせている。
「はじめコース」は刺身と握りのシンプルな構成ながら充実。
はじめコース（夜）8800円
『青山 鮨 いっ誠』はじめコース（夜） 8800円 この日の刺身は見事な大きさのボタンエビやキンキなど。白身に合う白醤油も自家製
握りは酢飯に色が付かないよう風味付け程度に赤酢を加え、自慢の穴子はシャリとの間に山椒を入れる技ありの旨さ。
実は日本料理も学んだ河内さんならではのセンスだろう。その真骨頂を楽しむなら和のつまみ付きコースを。まさに小さな感動の連続です。
『青山 鮨 いっ誠』（左）女将さん（ソムリエ） 河内三千代さん （右）店主 河内一誠さん
店主：河内一誠さん、女将さん（ソムリエ）：河内三千代さん「新店舗で創業10周年の節目を迎えました」
［店名］『青山 鮨 いっ誠』
［住所］東京都港区北青山3-5-9レイカーズ青山1階
［電話］03-5468-5225
［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（21時半LO）
［休日］月
［交通］地下鉄半蔵門線ほか表参道駅A3出口から徒歩3分
撮影／小島昇、取材／肥田木奈々
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。
『おとなの週末』2026年2月号