岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。１月１日から２月１６日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。

今後１か月程度はほぼ平年並の降水量が予想されますが、これまでの少雨の状態が解消される可能性は小さいでしょう。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。





降水量（１月１日から２月１６日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％）盛岡 ８７．０ １１３大船渡 １１．０ １５宮古 ６．０ ６仙台 ４．５ ７石巻 ３．５ ６福島 ２７．０ ３４白河 ３．５ ６小名浜 １．５ ２

