【東北天気】少雨に関する気象情報 岩手県、宮城県、福島県では1月上旬から降水量の少ない状態続く この状態は今後も1か月程度は続く見込み 農作物や水の管理などに注意 東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。１月１日から２月１６日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。
今後１か月程度はほぼ平年並の降水量が予想されますが、これまでの少雨の状態が解消される可能性は小さいでしょう。
農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（ミリ） 平年比（％）
盛岡 ８７．０ １１３
大船渡 １１．０ １５
宮古 ６．０ ６
仙台 ４．５ ７
石巻 ３．５ ６
福島 ２７．０ ３４
白河 ３．５ ６
小名浜 １．５ ２
