仙台管区気象台発表

【画像】東北・全国の天気

岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。１月１日から２月１６日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。
今後１か月程度はほぼ平年並の降水量が予想されますが、これまでの少雨の状態が解消される可能性は小さいでしょう。
　降水量（１月１日から２月１６日まで）（速報値）
　　　　　　　　　　　降水量（ミリ）　　平年比（％）
盛岡　　　　　　　　　　　８７．０　　　　　１１３
大船渡　　　　　　　　　　１１．０　　　　　　１５
宮古　　　　　　　　　　　　６．０　　　　　　　６
仙台　　　　　　　　　　　　４．５　　　　　　　７
石巻　　　　　　　　　　　　３．５　　　　　　　６
福島　　　　　　　　　　　２７．０　　　　　　３４
白河　　　　　　　　　　　　３．５　　　　　　　６
小名浜　　　　　　　　　　　１．５　　　　　　　２

