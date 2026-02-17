「リュウちゃん、本当におめでとう！」マリノスFW宮市亮が“りくりゅう”の金メダルを祝福。高校時代の同級生の活躍に刺激「思わず涙が出ました」
ミラノ・コルティナ五輪で現地２月16日、フィギュアスケートのペアフリーが行なわれ、“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組が金メダルを獲得した。
この偉業を受け、木原と中京大中京高で同級生だったJ１横浜F・マリノスのFW宮市亮が、クラブを通じて以下のように祝福のコメントを発表した。
「リュウちゃん、本当におめでとう！高校時代、３年間同じクラスで過ごした同級生が、こうして世界一になる姿を見て、心からうれしく思いましたし、大きな刺激ももらいました。日本を代表してあの舞台で金メダルを獲得したことは、日本国民に勇気と感動を与えてくれたと思います。まずは“ありがとう”と“お疲れさまでした”という気持ちを伝えたいです。
ショートプログラム５位からフリーでの大逆転、そして最後まであきらめない姿勢は、スポーツが持つエンターテインメントとしての力を強く感じさせてくれました。自分もサッカー選手として、最後まで戦い抜く姿を見せることがファン・サポーターの皆さんに勇気を届けることにつながると思っています。競技は違っても、お互いにスポーツを通じて多くの人に感動を届け、日本全体を盛り上げていける存在でありたいです。
演技を見ていて本当に感動し、思わず涙が出ました。彼はシングルからペアへ転向する中で多くの苦労を重ねてきたので、それが報われたのだと思います。人の悪口を言わない、とても優しくて、いつもニコニコしている仲間です。高校時代は漫画好きで、特に『ONE PIECE』が大好きで、週刊少年ジャンプを一緒に読んでいたのも懐かしい思い出です」
高校時代、多くの時間をともに過ごした仲間の活躍に、宮市は大きな刺激を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
構成●サッカーダイジェスト編集部
