「付き合ってるの？」ミラノ五輪金メダルのりくりゅうペア、肩を抱き合う姿に「とてもロマンチック」の声
国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式Xアカウントは2月17日、投稿を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手のツーショットを公開し、称賛の声が寄せられています。
【写真】りくりゅうペアの感動ツーショット
ファンからは「感動しました」「フィギュア見て初めて泣いた」「堅い絆を感じる」「とてもロマンチック」「今、全世界の中で1番美しい2人」などの声が。ほかにも「絶対カップルやん」「二人は付き合ってるの？」といったコメントも寄せられました。
「絶対カップルやん」同アカウントは、三浦選手と木原選手のツーショットを投稿。演技を終えた後の1枚でしょうか。氷上で肩を抱き合う2人の感動的な瞬間です。木原選手は感極まっているような表情にも見えます。
表彰式の様子も公開また、表彰式の様子も写真で公開。金メダルを手に持ち、満面の笑みを浮かべる三浦選手と木原選手が写っています。「りくりゅう」ペアとして知られる2人は、日本初のペア種目でのメダル獲得、しかも金メダルという偉業を達成。また、フリー種目では世界歴代最高得点を更新しました。
