数字をバラバラにして、計算しやすい「キリの良い数字」を味方につける楽しさを体験してみませんか？ 分配法則のコツをつかめば、1分以内に正解が見えてくるはずです。

数字の共通点を見抜いて計算をスマートに進める「脳トレ算数クイズ」！

大きな数字の掛け算も、キリの良い数字に「分解」することで驚くほどスムーズに解けるようになります。あなたの“ヒラメキ力”を試してみてください。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

102 × 102 = □

ヒント：102を「100 + 2」と分解してみましょう。

正解：10,404

正解は「10,404」でした。

▼解説
分配法則（展開の公式）を利用して、次のように頭の中で整理してみましょう。

102 × 102
= (100 + 2)²
= 100² + (2×100×2) + 2²
= 10000 + 400 + 4
= 10,404

「100」というキリの良い数字をベースにすることで、複雑な筆算なしで答えにたどり着けました。このように、一見大きな数字の計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)