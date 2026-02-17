【脳トレ】102×102の答えは？ 計算の“裏ワザ”を見抜く暗算クイズに挑戦！
数字の共通点を見抜いて計算をスマートに進める「脳トレ算数クイズ」！
大きな数字の掛け算も、キリの良い数字に「分解」することで驚くほどスムーズに解けるようになります。あなたの“ヒラメキ力”を試してみてください。
102 × 102 = □
ヒント：102を「100 + 2」と分解してみましょう。
答えを見る
▼解説
分配法則（展開の公式）を利用して、次のように頭の中で整理してみましょう。
102 × 102
= (100 + 2)²
= 100² + (2×100×2) + 2²
= 10000 + 400 + 4
= 10,404
「100」というキリの良い数字をベースにすることで、複雑な筆算なしで答えにたどり着けました。このように、一見大きな数字の計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
