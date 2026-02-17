アサヒグループ食品は、「ミンティア」レギュラーシリーズから、「ミンティア まるで芳醇ピーチ」「ミンティア まるで熟パイン」を3月2日から発売する。

まるで本物の果実を食べているような特別感、満足感で気分転換ができる小粒タイプのフルーツタブレット。



「ミンティア まるで芳醇ピーチ」

「ミンティア まるで芳醇ピーチ」は、白桃の可食部を全て使った「まるごと白桃パウダー」を使用し、みずみずしい甘味とすっきりした酸味、華やかな白桃の香りが楽しめる。



「ミンティア まるで熟パイン」

「ミンティア まるで熟パイン」は、完熟パイン果汁を使った「完熟パインパウダー」を使用し、ジューシーでリアルな甘味と酸味、パインの濃厚な香りが楽しめる。

パッケージは主役のフルーツを中央にシンプルかつ大きく配置し、本格的な果実感を演出している

錠菓市場売上金額No.1（インテージSRI＋／キャンディ（錠菓）市場 2025年1月〜2025年12月 累計販売金額）の「ミンティア」ブランドは、タブレット菓子としてのおいしさや、食感、パッケージに至るまで全てにこだわった多彩な商品ラインアップを展開している。働き方の変化や情報過多な現代社会では、一日の中にリフレッシュが必要な瞬間がたくさんあるが、そんなときに「ミンティア」を喫食すると、いつでも・どこでも・すぐにリフレッシュすることができて、常に軽やかな気持ちでいることができる。「ミンティア」ブランドは、リフレッシュを通じて人々の「心の健やかさ」にこれからも貢献していく考え。

［発売日］3月2日（月）

アサヒグループ食品＝https://www.asahi-gf.co.jp