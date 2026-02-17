サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベント「カノフェス２０２６」が仙台市内で開催され、１５日のライブに、四肢麻痺を公表したＫＯＮＴＡがＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥのメンバーとして出演。車イスでパフォーマンスを披露した。

ドラマーが脱退し「−４ＰＥＡＣＥ」としての初舞台。ボーカルとサックスのＫＯＮＴＡは、昨年１２月８日に「過日、不足の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならない」などと公表していた。

サンド・富澤たけしは１６日、自身のブログで「事故で四肢が完全に麻痺状態と聞いて驚きました。それでも４人体制にして出たいと言って頂いたことにもっと驚きで、『いやいや、復活がカノフェスは違いますよ！』と逆に恐縮するやり取りがあったりで出演決定」などと説明した。バービーは杏子ら３人がイスに座り、ＫＯＮＴＡが車イス。アコースティックでライブを披露した。

富澤は「リハーサルからオジサンスタッフは涙していましたが、実は物凄い場所に立ち会えたのかもしれません」と記した。

ＫＯＮＴＡは１６日、自身のＸで「ひとまず船は岸を離れたってとこか。このさき時化るか嵐に遭うかは神のみぞ知るだ！ もっともおれは天気の神さまとは『おれお前』の仲だからさほど心配していない。その証拠に仙台の天気はまるで春だったｗ ありがとう」とつづった。

ライブを見たファンからは「涙が止まりませんでした。カッコ良すぎるよ！」「ＫＯＮＴＡさんの歌声ひさしぶりに聴けてよかったです」「登場から涙が溢れてしまったけど サイコーでした」「号泣でした」「ＫＯＮＴＡさんと杏子さんの魂のこもった歌声に涙してしまいました」など多くの声が寄せられている。