松屋×ちいかわコラボ第2弾「鬼辛カレー」きょうから販売開始 原作にも登場の話題メニューに“食レポ”続々「普通に旨辛カレーって感じ」「美味しかったです」
松屋は、人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボ第2弾のメニューとして『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』（※ランダム全6種のオリジナルフィギュア付き）の販売を開始した。
【写真】見た目はとても辛そう…？実際の“鬼辛カレー”の写真
同メニューは、『ちいかわ』の原作漫画でも“鬼カレー”の名称で登場。さらにはフジテレビ『めざましテレビ』内のアニメ版でも今月の6日から13日にかけて「鬼カレー」編が放送され、話題を呼んだ。
同店公式Xでも実際のメニュー写真が公開。いかにも“辛そう”な黒味が強い見た目のカレーにみそ汁とプレゼントのフィギュアが添えられており、「原作に登場した、あのカレーをイメージ！あのお話を思い出しながら、ぜひ挑戦してみてください・・！」と呼びかけている。
実際に食べたという人のコメントも続々と寄せられており、「鬼辛って程じゃない普通に旨辛カレーって感じだった 女性でも普通に食べれると思います ココ◯チの1辛の方が辛いレベル」「一発で推しのうさぎさん引き当てたー 辛かったですが美味しかったです。ご馳走様でした」「レトルト鬼辛カレーよりも辛味マイルドで万人向けでした」「イートインではお味噌汁が付いてきますが、カレーを食べ終わってから飲まないと、マンガのハチワレ状態になります」「辛いのニガテだけど美味しく食べられました〜」などの声が上がっている。
