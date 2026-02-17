１７日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、りくりゅうこと、木原龍一・三浦璃来ペアの演技を特集。演技を解説した高橋成美さんについて、所属事務所の先輩・ますだおかだの岡田圭右が誇らしげに「松竹芸能！」と言い、石井亮次アナを驚かせた。

朝から日本列島を沸騰させたりくりゅうペアの金メダル。試合を解説したソチ五輪代表の高橋成美さんの「この演技は宇宙一」などの名言も話題となった。

石井アナは「高橋さんの解説が素晴らしかった」と絶賛すると、岡田が「松竹芸能！」と言い、石井アナは「ええ、同じ？」とびっくり。岡田は「普段は天然で、ドッキリグランプリとか出ているけど、でもフィギュアのことは真面目ですから」と所属事務所の後輩の人柄を解説。石井アナは改めて「ものすごい良かった」と絶賛だ。

石井アナは続けて「アナウンサー的なことを言わせてもらうと、実況の方がほとんどしゃべらなかった。これもまた素晴らしかったと思う。あえて喋らなかった。高橋さんに全てを任せて。素晴らしい４分間を見ました」と、アナウンサーに対しても拍手を送っていた。