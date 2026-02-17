乃木坂46の長嶋凛桜（18）、矢田萌華（18）が、文化放送エンタメバラエティーワイド「レコメン！」（月〜木曜午後10時）月曜新パーソナリティーに決まり、17日に同局から発表された。3月30日から、毎週交互に担当。乃木坂のメンバーが1人で3時間の生ワイドを担当するのは初めて。

ともに昨年2月、6期生として乃木坂46に加入。この日、定例会見を行った田中博之社長は「3時間の生放送というものをリスナーと一緒に育てていってほしい」と期待を寄せた。

◆長嶋凛桜コメント

もともとラジオがとても好きでいろいろな番組を聴いていたのですが、自分がパーソナリティーを務めさせていただけるとは思ってもいませんでした。まだ乃木坂46に加入して約1年の私たちに3時間という大きな番組を任せていただけることに感謝していますし、「頑張らないと」と思っています。「自分の3時間をどういう色にしていこうかな？」とわくわくしながら考えています。春からどうぞよろしくお願いいたします！

◆矢田萌華コメント

文化放送で「レコメン！」の生放送を担当させていただくと聞いた時、私は不安や緊張よりも、ワクワクの方が勝っていました。私は人とお話しするのが好きなので、自分の思っていることや日常のちょっとしたことをリスナーの皆さんと共有できる場所をいただけてとてもうれしいです。この3時間、いろいろな方と楽しい思い出を作りたい気持ちでいっぱいです。頑張ります！