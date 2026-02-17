東京映画会（東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで開催。「ナイトフラワー」に出演したロックバンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太（３８）が新人賞を受賞した。

渋谷は、本作で演技に初出演。夜の街で暗躍するドラッグの元締め役を演じ、圧倒的な存在感をみせた。

「２０年、音楽しか、してこなかった」と語る渋谷は、「２０歳くらいでメジャーデビューして２年ぐらいでクビになって、３０歳手前までアルバイトで生計を立ていた。今ようやく、音楽でご飯が食べられるようになった」と明かす。

改めて「賞とは無縁の人生でしたが、最初の賞がこの賞で本当にうれしい」と笑顔を見せ、「このようにお芝居の機会や名誉ある賞をいただけたのは、ひとえに監督、スタッフ、共演者、応援してくださるみなさんのおかげ」と感謝した。

司会の山口馬木也も、渋谷の演技を絶賛。「ファースカットのインパクトが、あまりにも強かった。すぐググった（検索した）んです」といい、「個人的な意見ですけど、ぜひぜひ今後も俳優業も平行していってほしいな」と伝えた。

これには渋谷も「そういう風に言っていただけるなら、またやってみたいなと思います」と笑顔を見せた。