サッカーのＷ杯（米国・メキシコ・カナダ共催、６月１１日開幕）開催国である米国のメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）が現地時間２１日に開幕する。ＭＬＳではＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）ら過去最多の日本人８選手がプレー。アトランタ・ユナイテッドＦＣ所属で２年目を迎えるＦＷ富樫敬真（けいまん）が１７日、オンラインで取材対応した。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグでは横浜ＦＭ、ＦＣ東京、鳥栖など６クラブでプレーした富樫は米国のサッカーについて「エンターテインメント（の要素）がすごくある。昇降格がなく、（観客も）１試合１試合を楽しみに勝っても負けても盛り上がる感じで、キックオフするまでのイベントもすごく工夫されている」と印象を語った。アトランタＵはビッグクラブで６万５０００人規模が集まるといい、クラブハウスも充実。「アウェーもプライベートジェットで行く」と明かし、「米国にはＭＬＳ以上のスポーツがこれだけある中、スポーツに対する熱量、価値がすごく高い」と実感を込める。

クラブの映像作成班など「クリエイティブチーム」も約２０人ほどいるそうで、「選手をかっこよく見せることや、盛り上げることを、いかに大事にしてるか」。昨年のクラブＷ杯も観戦し「Ｗ杯を控える中でサッカーの盛り上がりを感じる」と語った。自身は１年目の昨季、７試合出場にとどまり無得点と悔しさを味わった。「オファーをもらった段階で簡単なスタートではないと、覚悟した上で移籍した。初めての海外で、環境やコミュニケーション、新しいサッカーに慣れるのは簡単ではなく、想像するよりも難しい」と振り返る中、「サッカー的になにが足りないのか、手応えもあった。今年はそれを生かして結果につなげられるように」と２年目の今季へ意気込んだ。