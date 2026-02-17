将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日午前9時、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、午後3時に午後のおやつが提供された。

藤井は「チョコプリン和歌山ア・ラ・モード」「きよみオレンジの和歌山アイスティー」、永瀬は「いちご大福串」「一手みかん大福（2セット）」「和歌山産まりひめいちご100％ジュース」「あら川の桃60％果汁入りドリンク」「コーヒースターズ（ホット）」を注文した。

藤井のチョコプリンは、地元のチョコレート専門店「toco＊towa」の新商品。2種類のチョコをブレンドした濃厚なチョコプリンと、和歌山のフルーツを合わせた。アイスティーは市内の「TEPPAN×和歌山IPPON」で販売されているデザート感覚の紅茶。

永瀬は午前のおやつに注文した「いちご大福串」（なかやまグリーンファーム）と、「一手みかん大福」（青木松風庵 秋葉山店アベニール）2セットを頼んだ。桃のドリンクは市内の「株式会社 松尾」で販売。もぎたての桃の風味や味を濃縮している。