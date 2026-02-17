B¥×¥ì¥ß¥¢¡¢9·î22Æü¤Ë³«Ëë¡¡¥Ð¥¹¥±¡¢AÅìµþ¡½Î°µå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Ï17Æü¡¢½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·1Éô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·1Éô¤Ï9·î22Æü¤ËAÅìµþ¡½Î°µå¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°ÁÏÀß1µ¨ÌÜ¤Î³«ËëÆü¤ÈÆ±Æü¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É¤ËÀßÄê¤·¡¢ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤É¤Î¤°¤é¤¤¿Ê²½¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶Â§¿åÍËÆü¤ÈÅÚÆü¤À¤Ã¤¿»î¹çÆü¤ÏB¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÍËÆü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£AÅìµþ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥¹³¤¤Ï¡ÖÅÚÆü¤ÎÏ¢Àï¤ÏÂÎ¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ú²Ì¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÏÆ¿¿Âç¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£