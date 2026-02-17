多種多様な工具や建材、園芸用品などが揃い、多くの人が利用するホームセンター。そのホームセンターにプロ専用、会員制の店舗があることをご存知だろうか。



今、SNS上で大きな注目を集めているのはその内部を紹介したまな竿さん（@MARUHAnoCub）の



「最近増えている会員制のホームセンター

職人という事が証明できれば会員になれるホームセンターなのだが

何が違うって

試し打ちのビスがなめていない

『ビスなめるような素人は来るな』と言わんばかりの殺伐としたホームセンターです(嘘)」



という投稿。



「当店は主に建築関係のプロのお客様を中心とした会員制卸です。誠に申し訳ございませんが、一般の方は入店をお断りしております」と書かれた断り書きや、十字溝が綺麗に保たれたビスの試し打ちを見ると、たしかに一般人には立ち寄りがたいものを感じる。



まな竿さんにお話を聞いた。



ーー今回利用された店舗は？



まな竿：カインズPROです。コメントでは建デポの名前が多く上がっていましたが、そちらも同じく会員制のお店なので間違ってはいないと思っています。中には看板のデザインだけでカインズPROだと見抜いた方もいらっしゃってビックリしました



ーー会員制ホームセンターの魅力、メリットは？



まな竿：一般的なホームセンターと違い木工業、内装業、電気設備等職人向けに特化しているので買い物がしやすいのが最大のメリットです。



職人は一般的なホームセンターの家庭用品とペット用品には用事がありません。現場や出勤前の時間がない場面でも朝早くからやっていて資材などの品揃えもあり、まとめ買いもできるのが利点です。お店によってはサービスで飲み物をいただけたりします。



ーービスの試し打ちの模様をご覧になった感想をあらためて。



まな竿：置いてあったのは海外製のコンパクトなインパクトドライバーだったので、職人の皆さんが興味本意で打っていたのでしょうか。何本かは少しなめて（※溝が潰れて）いましたが、わざわざ新しいビスを拾って打つのはだいたいの職人さんはめんどくさがるので、同じビスを打ったり抜いたりしたのだと思いました。皆さんとてもお上手です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



まな竿：普段、バイク関連のポストしかしないアカウントのつもりなのですが、自分が職人なのでたまに職人ポストが漏れてしまいます。こうして反響があったのはうれしく思います。



SNSユーザー達から



「ここ名刺がないと入れなくて困ってるんすよね…(´・ω・`)」

「これは面白い発見ですね！ 私も最初はこのシステムを知らなくて養生テープ買いに行ってレジで撃沈しました 」

「ここカインズ系なんですよね 休憩室のドリンクバーサービスが充実してて、良く利用させてもらってます 建◯ポ（◯ーナン）をライバル視してるんだろうなぁと言う気がしました」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはどのように感じただろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）