トヨタ新「“FR”4ドアクーペ」どんなモデルに!?

トヨタは2025年12月22日に、燃料電池車（FCEV）「MIRAI（ミライ）」の一部改良を発表し、同日より販売を開始しました。

ミライは2014年に初代モデルの登場したFCEVで、現在は2020年にデビューした2代目が現行モデルとして展開されています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“FR”4ドアクーペ」です！（66枚）

今回、2024年12月以来の一部改良となりましたが、どのような点が進化しているのでしょうか。

ミライは、トヨタ独自の技術を詰め込んだ「トヨタフューエルセルシステム」を搭載。

とくに2代目は、小型・高出力化したフューエルシステムを採用し、約850kmの最大航続距離を実現しています。

また、先代モデルと比較してスポーティさを強調した、流麗な「4ドアクーペ」調のスタイリングを採用したほか、駆動方式を後輪駆動（FR）とすることで理想的な前後の重量バランスを生み出し、走行性能も向上しました。

2022年12月に2代目モデルにおいて初の一部改良が行われ、12.3インチのワイドディスプレイの搭載や、安全性能が強化。

2023年12月には2度目の一部改良を実施し、安全性能がさらに進化しました。

さらに2024年12月に3度目の一部改良が行われ、発売10周年を記念する「BLACK PACKAGE」の追加やグレードの整理などが行われました。

そして今回実施された一部改良では、前年に続きグレード体系の見直しが行われ、Z Advanced Driveグレードを廃止。

ラインアップ見直しにより、「Z」グレードと「G」グレードのみのラインナップに変更となりました。

また、今回の一部改良ではFCEVエンブレムの位置も変更されています。

これまではボディの両サイドとリアにクロムメッキ加工のFCEVエンブレムが装着されていましたが、今回からサテンメッキ加工になり、装着位置もリアのみとなっています。

くわえて、ボディカラーのラインナップも見直され、「プレシャスシルバー」が廃止。

「プレシャスホワイトパール」「プレシャスブラックパール」「プレシャスメタル」「エモーショナルレッドII」「フォースブルーマルティプルレイヤーズ」の全5色になりました。

そのほか、カーナビアプリ「moviLink」との連携機能も追加。

ミライと連携したTOYOTAアカウントを用いて「moviLink」アプリにログインすると、水素ステーションへの立ち寄りを提案するなど、ドライブに役立つアシストが受けられるようになりました。

この新しいミライの車両価格（消費税込）は、Gグレードが741万4000円で、「Z」グレードが821万5900円に設定されています。