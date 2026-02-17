＜子どもに怒鳴る！？＞初対面のパパさんがいきなり「おいッ！」ウチの子に怒ってる？【第1話まんが】
私はルイカ（30代）。娘のモモ（4）は保育園に通っています。保育園に通いはじめたころから仲よくしているのが、フタセさん（30代）と娘のリンちゃん（4）、ミカさん（30代）とサクラちゃん（4）の親子。3家庭で、休日も誰かの家に集まってパーティーをしたり、お弁当を持って公園へ行ったりするほどの仲です。次の日曜日にお祭りがあり、今回はそれぞれの旦那も誘って、家族揃って出かける計画を立てていました。家族ぐるみで仲よくできたら、そう思っていたのですが……。
うちの旦那は社交的な方なので、初対面でも2人の旦那さんと仲よくなれると思っていました。
お祭り当日。それぞれの旦那さんとはじめて顔を合わせましたが、落ち着いていて物静かな人たちのようです。同じようなタイプだから気が合うかもしれないなと思いました。
子どもたちはスーパーボールすくいをしていました。3人でいるとたまにこうやって言い合いもありますが、それも一瞬のこと。またすぐにいつものように遊び出します。
金魚すくいで見事2匹ゲットしたリンちゃんは、ご満悦です。私たちは公園でシートを広げ、出店で買ったものを食べることにしました。
リンちゃんがシートの上に金魚が入った袋を置きました。そして、食べ終わって遊びに行こうとした娘。ここで事件が起きたのです。
娘が立ち上がったときに、誤って金魚が入っていた袋を蹴ってしまいました。そして、水がこぼれて金魚が外に出てしまったのです。私はすぐさま旦那にも声をかけ、急いで金魚を戻しました。
今日は日曜日。3家庭でお祭りに行きました。いつもはママと子どもたちだけで遊んでいますが、今日は3家庭の旦那さんも揃っています。
ママさん同士が仲よく過ごしているように、旦那さんたちも仲よくなれば、なにかと便利かと思ったのですが……。娘が立ち上がったときに、リンちゃんがすくった金魚をこぼしてしまいました。慌てて私は旦那と一緒に金魚を袋に戻しましたが、怒声が鳴り響いたのです。
突然のことでとても驚き、状況が把握できませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
