「ちいかわ焼き」が東海エリア初進出 名古屋パルコ店が3・17グランドオープン 新しい味＆グッズも登場【写真多数】
くりこは、スパイラルキュートの協力のもと、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」、2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」に続き3号店となる、『ちいかわ焼き名古屋PARCO店』常設店舗を3月17日にグランドオープンする。
【写真多数】名古屋店限定「ちいかわ焼き」3種（いちご・あずきバター・チーズ）＆オープン記念グッズなど一覧
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。そのほか、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開。
名古屋店のオープンを記念して、同店限定でちいかわ（あずきバター）、ハチワレ（いちご）、うさぎ（チーズ）の新しい味も登場。さらに全7種の新しい「ちいかわ焼き」オリジナルグッズも発売する。
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏によるX発の漫画作品で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターの日常を描いた物語が人気を集めている。
【写真多数】名古屋店限定「ちいかわ焼き」3種（いちご・あずきバター・チーズ）＆オープン記念グッズなど一覧
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。そのほか、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開。
名古屋店のオープンを記念して、同店限定でちいかわ（あずきバター）、ハチワレ（いちご）、うさぎ（チーズ）の新しい味も登場。さらに全7種の新しい「ちいかわ焼き」オリジナルグッズも発売する。
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏によるX発の漫画作品で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターの日常を描いた物語が人気を集めている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優