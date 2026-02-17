BSテレ東でかわいいニャングランプリ開催 2月22日放送
BSテレ東で、毎年2月22日に行われる「猫の日」特別編成。午後6時から放送されるのは『今夜決定！かわいいニャングランプリ 〜BSテレ東×CREAコラボ〜』だ。
【番組カット】どちらも猫好き！笑顔でポーズを決める前田敦子＆中尾明慶
昨年に引き続き、雑誌『CREA』と『CREA WEB』の人気企画「かわいいニャングランプリ」とコラボ。受賞作品をCREA WEBと同時にBSテレ東の特別番組でも放送するという雑誌・WEB媒体とテレビ番組を横断して展開する。
自慢の愛猫の可愛い写真や動画を募集し、部門ごとに猫好きタレントやCREA編集部員が厳正に審査。番組では動画作品を中心に、CREA WEBでは写真作品を中心に7部門でNo.1を発表する。
番組のMCを務めるのは、自身も2匹の愛猫と暮らす中尾明慶と、大の猫好きの前田敦子。ゲストには、小林幸子、はいだしょうこ、都留拓也（ラパルフェ）、CREA編集部から新川景子氏が登場。進行には脊山麻理子、ナレーターにはやす子を迎える。
■出演者コメント
MC：中尾明慶
今年の応募作品は“癒やし”パワーが半端なかったです！ 『よく撮れたな〜』と感心するような決定的瞬間をとらえた作品も昨年以上に多いので、ぜひ楽しんでください！
MC：前田敦子
どの猫ちゃんもかわいくて個性的で、今年も癒やされました。作品から深い愛情が伝わってきて、そして猫ちゃんたちが飼い主さんの前で安心しきっているからこそ、こんなにかわいらしい姿が撮れるのだと思うとグッときました。
ゲスト：小林幸子
本当に番組を収録しているのかな？っていうくらい、すっかりリラックスしました、ありがとうございました。
ゲスト：はいだしょうこ
猫が好きっていう共通点で、現場もあったかい空気感で、そういうのも猫ちゃん達がつなげてくれているんだろうなと思いましたし、温かい気持ちになりました。癒やされました。
ゲスト：都留拓也（ラパルフェ）
かわいくって癒やされちゃって、後半ぜんぜんモノマネもせず、なんかヒゲ描いてるだけで（笑）。次回までに「猫モノマネ」作っておきます。芸人は殺伐とした現場ばかりなのでとても癒やされました。
■番組総合演出・丸山恵（テレビ東京 制作局）コメント
MC、ゲスト、ナレーターまで、生粋の猫好きの方々に集まっていただきました！
ちなみに制作スタッフも猫好きが集められています。
最高にかわいい猫ちゃんの姿がたっぷり見られる番組です。
ぜひ癒やされてください。
