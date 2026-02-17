メッツのスティーブ・コーエン・オーナーが自身がオーナーである限り、チームにキャプテンを置かない方針を明かした。16日（日本時間17日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

メッツでは球団一筋で2018年に現役を引退したデビッド・ライト以降、キャプテンが不在だが、コーエン・オーナーは「私がこのチームを所有している限り、チームにキャプテンという存在が置かれることは決してないだろう」と語ったという。

その理由として「私の考えでは、ロッカールーム（選手たちの空間）は独特なものであり、毎年、ロッカールームの中で解決すればいいのだ」と説明。「チームは毎年異なるものであり、特定の肩書きを与えるよりも、選手たち自身がロッカールームの中で解決していくというものだ。野球においてキャプテンを置くことは多くない。実際には珍しいことだ。以前のオーナーシップがどうであれ、それは彼らのやり方だった。私は物事を違う視点で見ている」と私見を述べた。

メッツでは正遊撃手・リンドアがキャプテンの「暗黙の資格」を得ているように見えたことから、ここ数シーズンの春季キャンプでキャプテンに関する話題が頻繁に上がっていたが、リンドアや他の選手をキャプテンに任命するつもりはないとした。

また、大リーグ公式サイトによると、MLB30球団で現在、キャプテンが存在するチームはヤンキースのアーロン・ジャッジ、ロイヤルズのサルバドール・ペレスの2球団のみという。他のスポーツと対照的なことがうかがえる。

メンドーサ監督もオーナーの方針に理解を示し、リンドアにも「ただ、彼には彼らしくいてほしい。強いて言うなら、『ニューヨーク・メッツの遊撃手として高いレベルのプレーをすることに集中してくれ』ということだ。それが彼の仕事だ」とキャプテンという責務を負わせるつもりはないと語った。

最後のキャプテンだったライト氏も電話取材で「今のチームはベテランタイプが揃っている。1人のリーダーを置く必要はないのかもしれない」と納得。「球団側が求めているのは、キャプテンという肩書きを持つ選手ではなく、チーム全体をまとめる存在だということ」と推察した。

今オフにはブルージェイズで活躍したボー・ビシェットやレンジャーズでワールドシリーズ制覇を経験したマーカス・セミエンが加入。リンドアやフアン・ソトもいることから「理論上は誰もが違う形でリーダーになれる選手たちでラインナップが埋め尽くされている。彼らを混ぜ合わせてリーダー集団を作れば、その問題は解決すると思う」とした。

ソトと15年総額7億6500万ドル（約1109億2500万円）の大型契約を結ぶなど、昨季も金満補強をしたメッツだが、2019年以降、ポストシーズンでわずか1勝。昨季もポストシーズン進出を逃した。

一部米メディアはリンドアとマクニール（昨年末アスレチックスに移籍）の間で守備をめぐって内紛が勃発したとも報じられ、オフには主砲アロンソや守護神ディアスら中心選手が他球団へ移籍。チーム“解体”と指摘された。「キャプテンを置かない」という球団方針が今後、チーム作りにおいて奏功するのか、注目が集まる。