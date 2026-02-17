【ミラノ＝結城和香子、平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪では、これまで以上にドローンを駆使した、迫力ある映像配信が試みられている。

選手の動きやアルプス山脈の雄大な景色を多角的にとらえ、テレビなどで観戦している人にも好評だという。

ドローンによる撮影は五輪では２０１４年ソチ大会で初めて導入された。軽量化、操作性の進歩などを受け、今回初めて競技エリアで選手が体感している「一人称視点」での撮影に踏み切った。操縦の専門家を集め、重量約２５０グラムのドローン１５機を投入。スピードスケートや時速１００キロにも達するスキー滑降、そり系競技などの迫真の映像を発信している。従来型のドローンも使い、審判員らの判定の手助けもしているという。

公式映像を配信する五輪放送機構（ＯＢＳ）は、各国際競技連盟と協議し、数年前から今大会に向けて準備を重ねてきた。ヤニス・エクサルコス最高経営責任者（ＣＥＯ）は「最も大切なのは選手の安全性と競技環境だ。公式練習で体感してもらうなど、選手に配慮した使い方に徹している」と強調した。競技に影響がないように、常に選手の背後から飛ばすなど、映像アングルを検討したことも明かした。

ドローンの飛行音が選手の邪魔にならないかとの問いには、「多くのスキー系競技では、選手はヘルメットを着用していて、風の音などに相殺されて支障にならない。音自体も今後、技術の進歩で抑制していけると考える」と答えた。

選手らもおおむね好意的に受け止めており、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）は「集中しているので、滑っていたら全然、気にならない」と感想を語った。