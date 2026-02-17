日本時間１８日午前２時４５分にバー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同１８日午前４時半にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演する。前週に１月の米雇用統計が発表されており、失業率は前月から予想外の低下、非農業部門雇用者数は予想を上回る伸びとなった。こうした１月の米雇用統計の堅調な結果を受け、バー米ＦＲＢ理事やデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁が米労働市場の下振れリスク後退を指摘するようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間１７日午後７時に２月の独ＺＥＷ景況感指数、同１７日午後１０時半に２月の米ニューヨーク製造業景気指数の発表も予定されている。２月の独ＺＥＷ景況感指数は、大方の予想が６５．２となっており、前月の５９．６を上回り、３カ月続けて上昇すると見込まれ、２月の米ニューヨーク製造業景気指数は、大方の予想が６．２となっており、前月の７．７を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている。



