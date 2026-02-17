東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。「爆弾」（永井聡監督）で助演男優賞に輝いた俳優・佐藤二朗は、ハットにブラウンのスーツ姿で登壇した。

壇上では、表彰状を読み上げるプレゼンターに「いいこと言うじゃん」とツッコむなど“不規則発言”を連発。俳優・山口馬木也の司会ぶりを絶賛し「来年司会やる（主演男優賞の）妻夫木さんが焦ってるよ」と客席を盛り上げた。

さらに「会場の入り口で警備員に止められました」と告白。佐藤が「じゅ、受賞者です」と答えたそうだが、「お客さんの入り口はあっちだよ、と言われた。やっと中に入ってきたら、隣にいたのが（新人賞を受賞したＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲの）渋谷（龍太）さんで『あ、俺殺されるなと思った』」と笑わせた。

司会の山口に「爆弾魔に間違えられたんですね？」とツッコまれると、「うまいこと言うじゃーん」と絶妙の掛け合いも披露した。

映画では、爆発を予言する謎の中年男・スズキタゴサク役を怪演。「みんなに感謝してる。ブルーリボン最高、ってことだよ」。監督賞を受賞した山田洋次監督に触れ「僕の生まれの１９６９年、昭和４４年は『男はつらいよ』の記念すべき第１作目が公開になった年。だから山田洋次監督と同じ席上にいられるのはこの上ない喜び」と上機嫌だった。

「爆弾」では、取調室での撮影だけに約２か月もかけたことを明かした。佐藤は共演した渡部篤郎のモノマネまで披露し「おい二朗〜、暇なんだよね〜。お前と飲んでるとサラリーマンと飲んでるみたいだよ〜」とボケるなど、最後まで“二朗ワールド”全開だった。