声優・俳優の池田勝さんが亡くなったことを、所属事務所が公式サイトで訃報として掲載しました。83歳でした。

公式サイトでは「当組合所属俳優 池田 勝 儀」「令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83」と掲載。関係者やファンに向け、生前の感謝を伝えつつ「葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました」「ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきます」としています。





池田さんは洋画で、「ミッドナイト・ラン」「真実の瞬間」のロバート・デ・ニーロさんの吹替、「バットマンビギンズ」「ダークナイト」のモーガン・フリーマンの吹替などを、重厚さや深み・人生の機微を帯びた演技で務めました。またアニメ作品では「ヤッターマン」でヤッターマン1号・2号が頼りにする犬型ロボット「ヤッターワン」役、「サクラ大戦」の米田司令役などを務め、人気を博していました。

