『声優アワード』受賞者の一部を先行発表 神尾晋一郎、佐久間レイ、ミャクミャク声優ら
3月15日に開催される声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式に先駆け、一部受賞者が発表された。
長年に渡り外画も含め多くのジャンルに貢献された声優に贈られる功労賞は田原アルノ（ムーヴマン）、よこざわけい子（ゆーりんプロ）が受賞。
作品として声優の魅力を最大限に発揮した作品に贈られるシナジー賞は『アイドルマスター』シリーズ、作品の出演を含め各方面で活躍した声優に贈られる富山敬・高橋和枝賞は神尾晋一郎（81プロデュース）、佐久間レイ（おおきな（株））が受賞した。
どの賞にも当てはまらないが、表彰すべき特別な活動をされた声優・作品・活動等に贈られる特別賞には大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の声を務めた水野なみ（リマックス）となった。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
今年の主演声優賞や助演声優賞など全15部門の受賞者は、当日公式サイトなどで発表される。昨年の受賞者は以下の通り。
＜『第十九回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：岡咲美保、関俊彦
■助演声優賞：木内秀信、瀬戸麻沙美、東地宏樹、日笠陽子
■新人声優賞：石橋陽彩、鵜澤正太郎、七海ひろき、はやしりか、結川あさき
■歌唱賞：ブレイバーン（CV:鈴村健一）
■パーソナリティ賞：該当者なし
■功労賞：岡本茉利、野田圭一
■シナジー賞：『機動戦士ガンダムSEED シリーズ』
■富山敬・高橋和枝賞：保志総一朗、山崎和佳奈
■キッズファミリー賞：羽多野渉
■外国映画・ドラマ賞：内田真礼、ファイルーズあい
■ゲーム賞：『龍が如く8』
■インフルエンサー賞：木村昴
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：中村悠一
■特別功労賞：本年度逝去した声優を顕彰
■特別賞：『ルックバック』
