ストーカーやＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）の被害が後を絶たない中、東京都品川区は新年度から、被害者が宿泊施設に一時避難する際、最長で２１泊分の宿泊費を助成する制度を導入する方針を固めた。

同種の助成制度の多くは一般的に数泊分が上限で、最長２１泊分の助成は全国初とみられる。

区などによると、ストーカー・ＤＶの被害者の一時避難先は、自治体や民間が運営する「シェルター」が一般的だ。ただ、公的シェルターは居場所の特定を防ぐため携帯電話の使用ができないなどの制約が多い。シェルターが定員超過で利用できない場合などはホテルなどの宿泊施設を一時的に利用できるが、自治体や警察による宿泊費の補助は数泊分が一般的という。

被害者が経済的な事情などから、宿泊施設での滞在を諦めて自宅に戻るケースもあり、品川区はより柔軟な対応が可能な宿泊施設を長期間利用できる制度が必要と判断した。

区による宿泊費の助成は、ストーカー・ＤＶ被害者のうち、自治体や警察の公的機関を通じてホテルや短期賃貸マンションに避難した区民を対象とする。性別は問わず、１泊１万円が上限。森沢恭子区長は「昨今のストーカー・ＤＶに関する痛ましい事件を踏まえた対応。被害者が安心して制度を利用できる環境を整えていきたい」としている。

警察庁のまとめでは、全国の警察で受理した２０２４年のＤＶの被害相談や通報は、前年比６３１８件増の９万４９３７件で過去最多を更新。警察に寄せられた２４年のストーカー関連の相談も１万９５６７件で高止まりが続いている。