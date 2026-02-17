3人組ガールズバンド・SILENT SIREN（サイレントサイレン）のキーボード担当、“ゆかるん”こと黒坂優香子さんが、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表しました。



【写真を見る】【 SILENT SIREN 】 黒坂優香子 妊娠を発表 「新しい命を授かりました」「また元気にステージに戻ってきます！」





黒坂さんは、可愛らしいベビーグッズやマタニティーマークの写真を添えて、「大切なご報告があります。この度、新しい命を授かりました。」と報告。







これに伴い、2月27日に開催される主催イベント「SHE SCREAM ROCK vol.2」および3月1日のイベント出演を最後に、当面の間ライブ活動を休止することを明らかにしました。





黒坂さんは「ライブに出られないのはとても寂しいですが、今は体調を最優先に、小さな命を守りながらこのかけがえのない時間を大切に過ごしていきたいと思っています」と、母となる現在の心境を綴っています。





なお、「ライブ以外の活動は体調を見ながら3月以降も続けていく予定」とのこと。黒坂さんは「また元気にステージに戻ってきます！みんなに会えるのを心から楽しみにしています 」と、出産後のステージ復帰に意欲を示しています。





『SILENT SIREN』（サイレントサイレン）は、Vo&G.すぅ（吉田菫）、Ba.あいにゃん（山内あいな）、Key.ゆかるん（黒坂優香子）の3名からなるガールズバンド。





2012年11月、シングル「Sweet Pop!」でメジャーデビュー。通称”サイサイ”として親しまれ、原宿を中心に女子中高生に人気が広がり、LINE公式アカウントの登録者数は56万人を超える。





黒坂さんは2024年10月に、かねてより共に楽曲制作を行ってきた音楽プロデューサーとの結婚を発表していました。





【担当：芸能情報ステーション】