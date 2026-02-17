読売テレビ佐藤佳奈アナ、若手芸人が購入した車に興味津々 車種が判明「いくらだったとかは…？」
関西若手漫才師の登竜門、読売テレビ『第15回 ytv漫才新人賞決定戦』の記者会見が17日、大阪市内の同局で行われた。ファイナリスト7組が集結し、3月1日の生放送（後3：00〜5：30 ※関西ローカル／TVer生配信）に向けて意気込んだ。
【集合ショット】ガッツポーズも個性豊かなファイナル出場者ら
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。昨年は霜降り明星・粗品が初めて審査員を務めたことが話題となり、マーメイドは70点台の辛口評価を受けた。
雪辱を誓うマーメイドのテクニック。は「優勝を見越して車を買っちゃった」とぶっちゃけ。すると、司会の佐藤佳奈アナが「何を買われたんですか？」と興味津々で、車種はシエンタと明らかに。さらに「いくらだったとかは…？」と深堀りし、テクニック。は「70点やったからなめてる！」とツッコみ、笑いをさらっていた。
このほか、ぐろう、シカノシンプ、ぎょうぶ、天才ピアニスト、生姜猫、タチマチが出席した。
