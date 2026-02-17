政府は大阪・関西万博に出展した日本館の成果や閉幕後の活用事例などを記録した「レガシーブック」をまとめた。

近く経済産業省のホームページで無料公開する。

レガシーブックは計４３ページ。半年間の会期中に延べ約１８１万人が訪問したことや、万博会場の一部の飲食店などから出た生ゴミ計８９トン（一般家庭４７７年分に相当）を回収し、館内のバイオガスプラントに投入して電気や水に再利用したことなどを紹介している。

日本館の内外壁に使われた木材「ＣＬＴ（直交集成板）」は、竹中工務店や高知県、和歌山県串本町など全国１３団体・自治体で再利用される。スタッフのユニホームはフラワーポット（植木鉢）として大阪府内の教育機関で活用する。こうした万博後の活用事例についても取り上げた。

また、来館者約４００人へのアンケート結果を掲載。９４・５％が「ゴミを捨てる意識が変わった」と答えた。藻類に扮（ふん）した人気キャラクター「ハローキティ」のオブジェ効果もあり、微生物の可能性を実感した人は９７％に上った。

政府は、日本館の中を音声ガイド付きで観覧できる動画も作成中で、３月にも公開する方針だ。