ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間17日夜から18日早朝にかけて大会12日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」に並ぶ

大会11日目に日本はフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、過去最高、前回北京五輪（22年）のメダルの総数が18個（金4、銀5、銅9）に並んだ。12日目もスピードスケートやスノーボードなど決勝種目が行われ、さらにメダル数が増えることが予想される。

フィギュアスケート／女子シングル・ショートプログラム

今季で引退する坂本花織（25、シスメックス）が、悲願の金メダル獲得を目指し、ショートプログラムに挑む。世界選手権3連覇の坂本だが、五輪での金メダルは唯一手にしていない。日本からは中井亜美（17、TOKIOインカラミ）、千葉百寧（20、木下グループ）も出場する。※滑走順は中井が第4グループ、坂本、千葉が最終グループに登場する。

スピードスケート／女子団体パシュート・準決勝〜決勝

今大会2つの銅メダルを獲得している郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、さらに佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）の3人が2大会ぶりの金メダルを目指す。準決勝は絶好調のオランダとの対決、厳しい戦いが予想されるが、“女王奪還”へなんとか食らいつきたい。

スノーボード／女子スロープスタイル・決勝

日本勢は3人が決勝進出。予選を2位で通過した村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がビッグエアとの2冠を狙う。さらに岩渕麗楽（24、BURTON）、深田茉莉（19、YAMAZEN）の活躍にも期待がかかる。

ノルディックスキー複合／個人ラージヒル

前回銅メダルを獲得した渡部暁斗（37、北野建設SC）が登場する。今季限りで引退を表明している渡部は、これまで4つのメダルを獲得し、日本のエースとして牽引してきた。5回目の五輪出場となる日本のエースが、冬季日本勢初となる4大会連続の表彰台に挑む。



【大会12日目 日本選手の主な出場種目】

17日18:00〜 ノルディックスキー複合／個人ラージヒル・前半ジャンプ

17日18:45〜 フリースタイルスキー／女子エアリアル・予選

17日21:00〜 スノーボード／女子スロープスタイル・決勝

17日21:30〜 フリースタイルスキー／男子エアリアル・予選

17日21:45〜 ノルディックスキー複合／個人ラージヒル・後半距離10km

17日22:05〜 カーリング／女子・予選リーグ（イタリアー日本）

17日22:52〜 スピードスケート／女子団体パシュート・準決勝〜決勝

17日23:24〜 スピードスケート／男子団体パシュート・順位決定戦

18日02:45〜 フィギュアスケート／女子シングル・ショートプログラム

※写真は左から坂本花織選手、郄木美帆選手

