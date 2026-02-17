まるで映画｢鳥｣さながら 名古屋城の石垣が“真っ白”に… 上空には“黒い鳥”の大群 ｢3年ぶりの到来｣
2月17日午前7時過ぎ。名古屋市北区の堀川。
【画像を見る】空を覆う様子は…映画「鳥」さながら 名古屋城の石垣が“真っ白”に 一体なぜ？
名古屋城のすぐ西側を流れる川に、たくさんの水鳥が。
次々に水中の魚をくわえ、丸のみにしている。「カワウ」の大群だ。
食べているのは「ボラ」。この時期、群れをなして堀川を遡上してくる。
それを狙って、カワウがやってくるのだ。公園内では、木の上にカワウが巣を作り鳴き声を上げている。
空を覆う様子は…映画「鳥」さながら
空を見上げると…おびただしいカワウの群れが飛んでいく。
ヒッチコックの映画「鳥」さながらの光景だ。
食事を終えた群れが戻ってくるのは、名古屋城。オープン間もないホテル、エスパシオ ナゴヤキャッスルの正面だ。
石垣は…フンで真っ白に
木の上にはびっしりとカワウが。そして、その下の石垣は、雪が降ったようにフンで真っ白になっている。
名古屋城総合事務所によると、カワウの群れの到来は3年ぶりで、職員が音を出しては追い払うなどの対策をとっているが、この通り しばらくは城に居座りそうだ。