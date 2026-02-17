2月17日午前7時過ぎ。名古屋市北区の堀川。

【画像を見る】空を覆う様子は…映画「鳥」さながら 名古屋城の石垣が“真っ白”に 一体なぜ？

名古屋城のすぐ西側を流れる川に、たくさんの水鳥が。

次々に水中の魚をくわえ、丸のみにしている。「カワウ」の大群だ。

食べているのは「ボラ」。この時期、群れをなして堀川を遡上してくる。

それを狙って、カワウがやってくるのだ。公園内では、木の上にカワウが巣を作り鳴き声を上げている。

空を覆う様子は…映画「鳥」さながら

空を見上げると…おびただしいカワウの群れが飛んでいく。

ヒッチコックの映画「鳥」さながらの光景だ。



食事を終えた群れが戻ってくるのは、名古屋城。オープン間もないホテル、エスパシオ ナゴヤキャッスルの正面だ。

石垣は…フンで真っ白に

木の上にはびっしりとカワウが。そして、その下の石垣は、雪が降ったようにフンで真っ白になっている。



名古屋城総合事務所によると、カワウの群れの到来は3年ぶりで、職員が音を出しては追い払うなどの対策をとっているが、この通り しばらくは城に居座りそうだ。