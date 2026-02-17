「野球で親孝行したい」は虚言だった　キャンプ中に違法賭博疑惑…ロッテ・ジャイアンツ25歳の衝撃転落【韓国】

いくらキャンプで汗を流しても野球で親孝行できる保証はないのに、違法賭博という決して越えてはならない一線を越えてしまった。ロッテ・ジャイアンツのGMも注目していた外野の有望株は、なぜ転落の道を選んだのだろうか。

昨年6月8日、ソウルの蚕室（チャムシル）球場で行われたロッテ・ジャイアンツ対斗山（トゥサン）ベアーズの一戦で、ロッテ外野手のキム・ドンヒョク（25）は「8番・右翼手」として先発出場。3打数1安打、1打点、1得点、1四球、2盗塁のワンマンショーを繰り広げると、守備では闘魂のスーパーキャッチも披露してチームを4-2の勝利に導いた。

圧巻だったのは9回裏の守備だ。ロッテが4-2とリードした9回裏、無死一塁のピンチで、相手打者が右翼フェンス方向へ放ったライナー性の打球を懸命に追いかけ、腕を伸ばしてキャッチに成功した。

キム・ドンヒョクは加速の勢いでフェンスに体を強くぶつけたが、すぐに立ち上がり次のプレーを行い、負傷も避けた。試合後に会ったロッテのパク・ジュニョクGMは「今日の試合は（キム）ドンヒョクの守備が決定的だった」と親指を立てた。

キム・ドンヒョクは試合後、「いつもボールが外野に来ると思って準備していた。打球が飛んだ瞬間にタイミングが合って、最短時間でボールを追いかけることができた。後ろにフェンスがあったが、気にせず集中した部分が良い結果につながったようだ」とスーパーキャッチの秘訣を語った。

キム・ドンヒョクは済物浦（チェムルポ）高校、江陵嶺東（カンヌンヨンドン）大学を経て、2022年の新人ドラフトでロッテから指名を受けた。プロ入り後は二軍やバックアップ生活を転々としていたが、昨年にファン・ソンビン、ユン・ドンヒの負傷離脱で機会を得ると、俊足と闘志を前面に出しロッテ外野に大きな力を添えた。

2024年まで一軍出場54試合がすべてだった彼は、昨年に93試合で打率0.225、6打点、19得点、13盗塁を記録し、今季の一軍スプリングキャンプ名簿に堂々と名を連ねた。

WBC韓国代表にも選ばれた41歳のベテラン投手ノ・ギョンウン（SSGランダース）は最近の春季キャンプで、若手たちに「些細な選択ひとつが選手人生を終わらせることがある」と警告した。ロッテの“外野の希望”とされたキム・ドンヒョクは、まさにその“些細な選択”ひとつでキャリア中断の危機に直面した。

ロッテは2月13日夜、「選手面談および事実関係確認の結果、ナ・スンヨプ、コ・スンミン、キム・ドンヒョク、キム・セミンの各選手が台湾で違法と分類されている場所を訪問したことを確認した」と発表した。

同日、韓国国内のオンラインコミュニティでは、台湾で春季キャンプを行っているロッテの一部選手が、オンラインゲーム場でゲームを楽しんでいると推定される防犯カメラの映像が投稿された。ロッテは直ちに事実関係の把握に乗り出し、不運にも違法賭博疑惑は事実と判明した。

ロッテ関係者は「理由のいかんを問わず、KBOおよび球団内規に反する行為を犯した当該選手4人を直ちに帰国措置させる予定だ。またKBOクリーンベースボールセンターに即時通報し、結果に応じて球団もそれに相応する措置を取る」と述べた。

違法賭博を犯した4人は14日、金海（キメ）国際空港を通じて台湾から帰国し、現在は謹慎処分を受け自粛している。

キム・ドンヒョクの場合、ほかの3人を違法賭博場へ引き入れたという疑惑を受けている。オンラインコミュニティにはキム・ドンヒョクが違法ゲーム場から受け取った携帯電話の景品を持ち、現地の店員と撮った写真が公開されたが、これは新規会員を誘致した際に店側が支給する贈り物とされている。違法賭博騒動が起きた後に写真は削除されたが、このためキム・ドンヒョクが今回の波紋を主導した人物ではないかという疑いを避けられなくなった。

キム・ドンヒョクは昨年6月の斗山戦で人生最高の試合をした後、「これまで後ろでいつも苦労して支えてくれた両親に、この場を借りて感謝していると言えることが嬉しい。今からが始まりで、これからもっと良い選手になって野球で親孝行したい」というインタビューを残し、報道陣と野球ファンを感動させた。

だが、それから1年も経たない今、彼の約束は虚言へと転落した。親孝行どころか違法行為を犯し、物心両面で支えてきた両親の胸に刃を突き立てた。

