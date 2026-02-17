【早期天候情報】東北地方では2月22日頃～「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 気象庁発表 全国の天気を地方ごとに
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和８年２月１６日１４時３０分
仙台管区気象台 発表
東北地方 ２月２２日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため平年並か高い日が多く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意し
てください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は１６日、東北地方などに「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
