痛恨の逆転負けで首位陥落…クバルシが指摘した敗因は「審判は責められない。あんな風に2失点しちゃいけないんだ」

痛恨の逆転負けで首位陥落…クバルシが指摘した敗因は「審判は責められない。あんな風に2失点しちゃいけないんだ」