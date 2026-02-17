「彼らには必ず弱点がある」広島の攻略法をFCソウルの指揮官＆韓国代表選手が明かす「無謀とも言えるほどプレスをかけてくる」【ACLE】
FCソウル（韓国）のキム・ギドン監督が、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ最終第８節で、現地２月17日にホームで対戦するサンフレッチェ広島を分析した。
現在、リーグステージ６位で勝点９のFCソウルは、この試合に勝利すればラウンド16進出が決まる。
韓国メディア『OSEN』によると、16日に行われた前日会見で指揮官は対戦相手の広島について、「2025年の鹿児島プレシーズンキャンプで広島と練習試合を行なった。監督は変わったが、大きな違いはない。３バック守備を通じて有機的な姿を見せる。無謀とも言えるほどプレスをかけてくる傾向がある」と分析した。
そのうえで「彼らのバランスが前に傾けば、必ずチャンスが生まれる。我々も有機的な姿を見せなければならない」と攻略法を示した。
さらにキム・ギドン監督は、「前からプレッシングをかけると、相手の背後のスペースでチャンスが生まれる。選手たちには素早い攻撃を実行しなければならないと伝えた」と具体的な戦術指示についても明かした。
また、同じく会見に登壇した韓国代表GKのク・ソンユンは「日本でプレーした時、広島は戦術的かつ有機的によく動くと思った。しかし、彼らには必ず弱点がある」とコメント。ビデオ分析と練習で準備を重ねたことを強調した。
FCソウル対広島は日本時間17日、19時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
