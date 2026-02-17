17日15時現在の日経平均株価は前日比462.72円（-0.81％）安の5万6343.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは842、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は206.97円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が108.3円、信越化 <4063>が32.09円、リクルート <6098>が27.88円、ソニーＧ <6758>が24.23円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を40.11円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が30.84円、ファストリ <9983>が18.45円、住友ファーマ <4506>が7.04円、トヨタ <7203>が6.52円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は繊維で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、空運と続く。値下がり上位には情報・通信、サービス、銀行が並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

