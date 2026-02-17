マックのシャカシャカポテト、新作は“ピザポテト味”　猫耳ミクもシャカシャカ参戦

日本マクドナルド株式会社は、サイドメニュー「シャカシャカポテト」の新フレーバーとして、カルビーの人気スナックと初コラボレーションした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を、2月25日より期間限定で販売します。

さらに、昨年大きな話題を呼んだバーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーション企画も決定。「猫の日」や「ミクの日」に合わせたコンテンツが展開されます。

■ カルビーも認めた“完コピ”再現率 「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」

今回登場するのは、厚切りポテトチップスにこってりとしたチーズがかかった、「ピザポテト」の味わいを再現したフレーバー。

マクドナルドのポテトに、ピザポテト風味のパウダーをまぶしてシャカシャカする……想像しただけで背徳感がすごい組み合わせです。

開発にあたっては、ピザポテトの最大の特徴である「チーズ味フレーク」の風味再現に徹底的にこだわったとのこと。トマトやスパイスの香りと、口に入れた瞬間に広がるチーズの味わいは、本家カルビーも“完コピ”と認めるほどの再現率だといいます。

「マックフライポテト」と「ピザポテト」。ついつい手が伸びて止まらなくなる“唯一無二の罪な味”同士のタッグは、まさに夢のコラボと言えるでしょう。

■ 「猫の日」＆「ミクの日」には何かが起こる！？初音ミクコラボ再び

そして見逃せないのが、今年も実施される「初音ミク」とのコラボレーションです。

まず2月22日の「猫の日」を記念して、4名の人気アニメーター（daniwellP氏、謝謝いぬ氏、birdman氏、JINØ氏）が描き下ろした特別動画が順次公開されます。

動画では、“シャカシャカして色が変わる”衣装に身を包んだ、「猫耳つきの初音ミク」がポテトをシャカシャカする姿が見られるとのこと。

さらに、3月9日の「ミクの日」には、あの“伝説の名曲”とシャカシャカポテトのコラボや、マクドナルド店舗での連動企画も予定されています。詳細は公式Xなどで順次発表されるそうなので、ボカロファンは要チェックです。

「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、ポテト単品およびバリューセット価格にプラス50円（税込）でチョイス可能。販売期間は3月下旬までの予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021705.html