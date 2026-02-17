EXILE TAKAHIROさん（41）が、17日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。子どもへの音楽指導に、妻からたしなめられたエピソードを明かしました。

トークテーマ『つい出てしまう職業病』では、街中のさまざまな音に反応してしまうという話で大盛り上がり。天童よしみさんは「踏切にハモる」、大原櫻子さん（30）は「聞こえた音を全部マネしてしまう」、SixTONESのジェシーさん（29）は「エレベーターの音声に合わせて踊る」など、周囲の人たちがビックリしてしまうような行動が続々と飛び出しました。

EXILE TAKAHIROさんは、車のウインカー音のリズムが“ある偶然”を生み出した際に、「気持ちよくなって高速道路を降りそびれた」と明かしました。

さらに、「つい子どもの歌を修正してしまう」と反省。妻の武井咲さん（32）からたしなめられたという話に、明石家さんまさん（70）は「かわいそう」と子どもに同情。

テノール歌手で6歳の子どもがいる澤粼一了さんも共感しつつ、「子どもの音感は幼いときのほうが身につきやすい」という説を紹介すると、さんまさんは「俺、歌下手やから、大竹しのぶさんから“歌わないで”って言われて。よかった、歌わなくて」と納得した様子。

すると、新妻聖子さん（45）が「子どもの歌は直さないようにしているんですけど、夫の歌が気になってしまう」と申し訳なさそうに告白し、さんまさんから「大竹派!?」とツッコミが。新妻さんは、夫が歌う尾崎豊さんの歌に納得がいかず、「“気持ちはできてるのか！”って言いたくなる」と本音を漏らすと、スタジオは拍手と笑いに包まれました。

マキシマム ザ ホルモンのナヲさん（50）も、森進一さんと森昌子さんの息子であるONE OK ROCKのTakaさんに「小さい頃どうしてたの？」と聞いたことがあるとコメント。そのTakaさんのエピソードや、子どもたちの苦労話が続々飛び出すと、さんまさんは「一流ミュージシャンの子どもにならんでよかったわ！」と驚きを隠せない様子を見せました。