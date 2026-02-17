MLB・カブスの鈴木誠也選手が、WBC出場を決断するまでの葛藤などについて明かしました。

2023年のWBC前回大会では、侍ジャパンに選出されるも直前にケガで辞退となっていた鈴木選手。今季はカブスとの契約最終年を迎えており、WBC出場を決断するまでに不安があったといいます。

鈴木選手は「そういうところでケガしたくないなという思いもありましたし」としながら、「なんとなく後悔が残りそうだなと思ったんで。出ないで後悔するぐらいだったら、他のチームの選手もみんな出ますし、日本の選手もたくさん集まってたんで。そういったところでやれるっていうのは貴重なこと。ちょっとだけ迷いましたけど、早い段階では出るつもりで準備してました」と明かします。

続けて「気持ち的に『出る』って言ってしまうとスイッチが入りやすいんで。それが嫌だったので(発表を)少し遅らせました。気持ち的に」と笑顔を見せました。

日の丸を背負って戦うことについては「あの緊張感っていうのはシーズン中では味わえない」とコメント。「侍でしか味わえないところもあるんで。そういう楽しさはすごく経験になるなと思ってます。あとはお祭りみたいなもんなんで。どれだけ勢いに自分が乗っていけるか。そういうのはすごく大切にしたいなと思っている。打席数少なかろうが、楽しんで思い切ってやれればそれでいいのかなと思います」と意気込みました。

チームメートであり、普段から仲の良いPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手はアメリカ代表として出場。「楽しみだね。お互い当たれるように勝ち進んでくれよ」と言葉を交わしたそうで、メジャーの猛者がそろうアメリカ代表との対戦にも期待がかかります。