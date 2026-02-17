チームみらい“不正確な情報”について声明「報道の独立性を損なうような行為は行っておりません」【全文】
安野貴博氏が党首を務めるチームみらいが17日、公式Xを更新。同党に寄せられている「不正確な情報」について声明を発表した。
【画像】チームみらい“不正確な情報”に関する声明全文
声明では「現在、インターネット上の一部において、当党に関する不正確な情報が散見されております。これに対し、チームみらいとして事実関係を以下の通りご説明いたします。チームみらいが、特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等について特別な働きかけを行った事実はございません」と報告。
続けて「また、事務本部長の黒岩里奈が民間企業に勤務していることは事実です。しかし、同氏は報道の編集・制作に関与する立場にはなく、当党として報道の独立性を損なうような行為は行っておりません。報道機関の編集権および独立性は尊重されるべきものであり、今後とも事実に基づいた誠実な情報発信に努めてまいります」との見解を記している。
■報告全文
【当党に関する不正確な情報について】
現在、インターネット上の一部において、当党に関する不正確な情報が散見されております。これに対し、チームみらいとして事実関係を以下の通りご説明いたします。
チームみらいが、特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等について特別な働きかけを行った事実はございません。
また、事務本部長の黒岩里奈が民間企業に勤務していることは事実です。しかし、同氏は報道の編集・制作に関与する立場にはなく、当党として報道の独立性を損なうような行為は行っておりません。
報道機関の編集権および独立性は尊重されるべきものであり、今後とも事実に基づいた誠実な情報発信に努めてまいります。
【画像】チームみらい“不正確な情報”に関する声明全文
声明では「現在、インターネット上の一部において、当党に関する不正確な情報が散見されております。これに対し、チームみらいとして事実関係を以下の通りご説明いたします。チームみらいが、特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等について特別な働きかけを行った事実はございません」と報告。
■報告全文
【当党に関する不正確な情報について】
現在、インターネット上の一部において、当党に関する不正確な情報が散見されております。これに対し、チームみらいとして事実関係を以下の通りご説明いたします。
チームみらいが、特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等について特別な働きかけを行った事実はございません。
また、事務本部長の黒岩里奈が民間企業に勤務していることは事実です。しかし、同氏は報道の編集・制作に関与する立場にはなく、当党として報道の独立性を損なうような行為は行っておりません。
報道機関の編集権および独立性は尊重されるべきものであり、今後とも事実に基づいた誠実な情報発信に努めてまいります。