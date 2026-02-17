「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

木原も三浦も元はシングルスケーター。ペア転向後もそれぞれ別のパートナーと組んでいたが、２０１９年に結成した。

三浦は以前、ペア競技について「私自身、投げ飛ばされるのや振り回されるのが好きだった。アトラクションが好きなら向いている」と明かしたことがある。アクロバティックで華やかな一方で、打撲は日常茶飯事。昨年１２月の全日本選手権では古傷の左肩を脱臼するなど、怪我と隣り合わせだ。

一方の男子選手は、女子選手を投げたり持ち上げたり。木原はペア転向後に約２０キロ増量し「昔ＳサイズだったのがＸＬじゃないと入らないものがある」と話したこともあった。

「結果を出すことによって（ペアに）挑戦してもいいんじゃないかと思う人がいる。日本の将来につながる」と話していた木原。２人が常々願うのが、日本国内におけるペア競技のさらなる発展。積み重ねてきた努力が実を結び、いま大きな注目を集めている。