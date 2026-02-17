ドルジバ・パイプラインから運ばれるロシア産原油を処理するハンガリー中部の精製所/Janos Kummer/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ある報告書によれば、ハンガリーは代替供給源が存在するにもかかわらずロシア産原油の購入を続けている。加えて安価なロシア産燃料購入による節約分は消費者に還元されず、ハンガリー最大の石油会社の利益となっていると、この報告書は非難している。

同石油会社の株式の一部は、オルバン首相と関係のある財団が保有する。報告書は欧州に拠点を置く公共政策研究所「民主主義研究センター（CSD）」がまとめたもの。CDSは分析の見本をCNNと共有した。

CSDの分析によれば、2025年時点でハンガリーの国内燃料価格は近隣のチェコよりも平均18％高かった。ハンガリーが依然として比較的安価なロシア産原油を購入する一方、チェコはより高価な非ロシア産の代替品を購入しているにもかかわらず、このような分析結果となっている。

調査内容はオルバン氏の主張を否定している。欧州連合（EU）全体でロシア産化石燃料の段階的な輸入停止が進む中、オルバン氏はロシア産原油の購入継続がハンガリー国民にとって燃料費の節約になるとの見解を示す。しかし報告書は、その節約分の大部分がハンガリーの石油大手MOLに流れていることを明らかにした。同社の営業利益はロシアが22年にウクライナへの全面侵攻を開始して以来、30％増加している。

CSDのエネルギー・気候プログラム担当責任者、マーティン・ウラジミロフ氏はCNNに対して、「割引されたロシア産原油に依存しても、その利益が消費者に波及していない」「代わりに、安価な石油の再販による利益が独占的供給業者であるMOLの懐に過剰利益という形で流れ込んでいる。それは間接的にオルバン氏の国家掌握ネットワークの資金源となっている」と述べた。

CNNはハンガリー政府とMOLにコメントを求めた。

約4年前にロシアがウクライナへの全面侵攻を開始した後、EU加盟国はロシアの石油とガスへの依存を終わらせる動きを見せた。EUは22年、エネルギー面で特にロシアに依存する中欧3カ国（ハンガリー、スロバキア、チェコ）に例外措置を認める一方、可能な限り迅速に依存度を引き下げるよう要請した。

チェコはその後、ロシア産原油の購入を停止したが、ハンガリーとスロバキアはEUの免除を利用して依存度を深めた。報告書によると昨年、ハンガリーの原油輸入は92％以上をロシア産が占めた。侵攻前の依存度は61%だった。10月に米国がロシアの2大石油会社に対する制裁を発表すると、オルバン氏はホワイトハウスを訪れ、1年間の適用除外を要請した。

トランプ米大統領は、関係の深いオルバン氏の要請を受け入れた。その際、内陸国のハンガリーにはロシアの化石燃料からの脱却は「困難」だと語っていた。

しかしCSDの研究者らは、ハンガリーがロシア産原油の購入を継続しているのは政治的選択であって商業的もしくは物流上の必要性によるものではないと指摘する。

報告書は「代替の供給ルートに完全にアクセスできるにもかかわらず、ハンガリーはロシア産原油への依存を深化させている。一時的なEUの例外措置を、制裁体制における恒久的な抜け穴に変えてしまった」と分析した。

ハンガリーはウクライナを経由するドルジバ・パイプラインを通じてロシア産原油を受け取っているが、一方でアドリア・パイプラインにも接続されている。後者のパイプラインはクロアチアを経由し、アドリア海沿岸から非ロシア産原油を輸送している。

CSD研究者らは、アドリア・パイプラインにはハンガリーとスロバキアの需要を満たす「十分な輸送能力」があり、その輸送コストは紛争地域を通るドルジバ・パイプラインより1.7倍安いと指摘した。

しかしロシア産原油自体は非ロシア産の代替品より大幅に安価だ。報告書によれば、24年1月から25年8月までの期間、ロシア産原油の価格は非ロシア産代替品より平均で約20％低かった。

とはいえこの差額はハンガリーの消費者にとっての価格低下にはつながっていないと報告書は指摘する。

CSDによれば、昨年のハンガリーにおける平均週次税引前燃料価格はチェコより18％高く、ディーゼル燃料では10％高かった。前出のMOLはロシア産原油を大幅な割引価格で調達しているにもかかわらず、依然として域内の他の市場と同水準の価格で販売しており、これが利益急増の原因になっていると研究者らは分析する。

「同社の営業利益は侵攻前の水準を30％上回った一方、オルバン首相と関連する三つの財団がMOLの30.49％を支配しており、過剰利益がハンガリーで最も影響力のある国家掌握ネットワークの一部へ流入する仕組みとなっている」と報告書は指摘。 これらの財団には、オルバン政権と密接な関係にあるハンガリー最大の教育機関、マティアス・コルビヌス・コレギウムも含まれている。

ハンガリーの要請に応えて1年間の制裁免除を認める前、トランプ氏は米国の同盟国に対して、ロシアの石油を購入し続けることは「許容できない」と非難。それは「自国に対する戦争に資金を提供している」ことに等しいと訴えていた。

しかし16日にブダペストで開催された共同記者会見で、ルビオ米国務長官は当該の免除について「何よりもオルバン氏とトランプ氏の関係のために」認められたものだと説明。両国関係の「黄金時代」を宣言すると共にオルバン氏に対して、ハンガリーの成功は米国の国益にかなうものだと伝え、とりわけオルバン氏が首相である限りにおいてはそうだと言い添えた。

CSD報告書は、ハンガリーが4月の議会選挙に向けて準備を進める中で発表された。この選挙でオルバン氏は、数年ぶりの有力な対抗馬となるペーテル・マジャール氏と対決する。オルバン氏は自らが率いる政府がエネルギーコストを抑えてきたことを選挙戦の主要な訴えとしているが、今回の報告書はこの点に疑問を投げ掛ける内容となった。

報告書はまたハンガリーの製油所について、技術的に非ロシア産原油の処理が可能であり、過去に中断なく処理してきた実績があることも明らかにした。CSDはさらに、ウクライナ侵攻以降ロシア産原油の購入を停止したブルガリアとチェコが「供給ショックを経験せず、EU内で最も低い水準の燃料価格を維持している」点に言及した。

CSDの研究者らは、欧州委員会が提案したハンガリーとスロバキアのロシア産原油輸入禁止法案をEUが早期に可決するよう勧告している。