米歌手テイラー・スウィフト（35）が16日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルの競技が17日から始まるのを前にメダル獲得を目指す米国代表の3選手を紹介するプロモーションビデオにナレーションで登場。

放映権を持つ米NBCの五輪中継を盛り上げるための予告編で、スウィフトは「みなさま、アンバー（・グレン）、アリサ（・リュウ）、イザボー（・レヴィト）の、3人の氷上のアメリカ人ショーガールを紹介します」とナレーション。「彼女たちの物語はみなさんの心をつかむでしょう」と語り、最新アルバム「The Life of a Showgirl」からの楽曲「オパライト」をBGMに3人のフィギュアスケーターたちの経歴を紹介している。

「アンバーは自ら戦ってきた数多くの試合について、負けた試合が勝利と同じくらい意味を持っていたことを誰よりも語ってくれるでしょう」「アリッサは16歳でスケートから離れたものの、その後に自らの意思で復帰した。今彼女を駆り立てているのは、喜びです」「そしてイザボーは運命そのもの。彼女の母親はミラノ育ちで、おばあちゃんは会場からちょうど13分のところに住んでいた」などと3人を紹介し、メダル獲得を目指す3人にエールを送った。（千歳香奈子）