「あざとかわいいって“礼儀”だと思っているんです」

2月4日、ラジオ番組「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」（J-WAVE）に出演した、元テレビ東京アナウンサーの森香澄が、ナビゲーターを務める俳優の別所哲也から「森さんは『あざとかわいい』って言われますよね」と質問されると「最初は戸惑いましたけど」と前置きして、苦笑しながらこう答えた。

「2023年3月にテレ東を退社した森さんは、2024年2月にファースト写真集『すのかすみ。』（幻冬舎）を発売、重版されて話題になりました。同年12月には『Yahoo！検索大賞2024スペシャル部門』で1位になり、2025年11月には『日経トレンディ2025年今年の顔』にも選ばれました。1月から放送されているドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）、『プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜』（フジテレビ系）にも出演するなど、タレント活動も順調で、SNSの総フォロワー数は120万人を超えています」（芸能担当記者）

韓国好きとしても知られる森は、多いときは月に4回、韓国に遊びに行くという。

韓国のメディア出演も多く、1週間前の2月10日にはInstagramに《韓国の有名な方々におもてなししていただき、韓国の文化や食などを楽しむリアリティーショーです 済州島でのロケ楽しかったです》と、韓国の放送局「MBC every1」の収録があったことを報告。多くの“あざとい”オフショットもあわせて投稿し、韓国でもそのキャラクターで人気を集めそうな状況だ。

そんな森が、2月16日にXを更新。《東京⇔大阪》と題した投稿には、新幹線内で撮影された4枚の写真があった。

「テーブルにはスターバックスの飲み物と、濃厚いちご味の『つぶグミ』が置かれ、リラックスしている様子が伝わってきますが、多くのフォロワーが反応したのは、森さんのおしゃれな白ニットと大きなフレームのメガネでした」（同前）

フォロワーから寄せられたポストを見ると

《東京⇔大阪の移動中もこんなに可愛いとか反則すぎる…！ 白ニット＆メガネの癒しオーラ全開》

《白のふわふわニットとメガネの組み合わせ、すごく似合っていて素敵です》

《メガネ香澄も素敵です》

など称賛の声が目立っていた。2026年も、多くの“あざとい”話題を提供してくれそうだ。