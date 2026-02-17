同地区ライバルへの移籍＆マイナー契約にファン衝撃「ショックがデカい」

フィリーズからFAとなっていたウォーカー・ビューラー投手が、パドレスとマイナー契約を結んだと16日（日本時間17日）、地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」などが報じた。2024年のワールドシリーズで胴上げ投手となった“元ドジャー”の決断に、ファンからは「複雑」「まじかよ」と驚きの声が上がっている。

同紙のパドレス番ケビン・エイシー記者が伝えたもので、マイナー契約からメジャー昇格を目指すことになる。ビューラーはドジャース2年目の2019年に14勝、2021年に16勝をマークするなどエースとして君臨。2度目のトミー・ジョン手術を経て復帰した2024年は16試合に登板して1勝6敗、防御率5.38だったが、ポストシーズンでは4試合に登板。ヤンキースとのワールドシリーズ第5戦では9回を締めて胴上げ投手となっていた。

同年オフにFAとなり、ドジャースとの再契約の可能性もあったがレッドソックスへ1年契約で移籍。その後フィリーズへ移ったものの、計26登板で10勝7敗、防御率4.93にとどまった。再びFA市場に参戦したもののなかなか新天地は決まらず、キャンプがスタートする中でナ・リーグ西地区へ“凱旋”した。

SNS上のファンからも「ビューラーまじかよw」「ビューラーなんでマイナーなの」「ビューラーがマイナー契約ってマジか」と、実績ある右腕の契約内容に対する驚きのコメントが続出。また、ドジャースの宿敵への移籍に「ビューラー、パドレスは普通にショックがデカい」「複雑…」と嘆く声や、「ビューラー復活してほしいなぁ」と再起を願う声も寄せられていた。（Full-Count編集部）