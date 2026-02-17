THE RAMPAGE陣、自作のブリしゃぶ鍋公開 豪快スタイルに「親近感わく」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】THE RAMPAGEの陣が2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅での夜ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LDHイケメン「親近感わく」“豪快”自作のブリしゃぶ鍋
陣は「こんばんは。我が家の夜ご飯はブリしゃぶです」とつづり、ブリや豚肉、白菜、豆腐などがたっぷりと入った具沢山な鍋の写真を投稿。「と言っても家主こんな性格なので、全部鍋に放り込むスタイルですが しゃぶしゃぶの醍醐味無視でございます」とユーモアたっぷりにつづっている。
この投稿には「おいしそう」「豪快で好き」「鍋食べたくなった」「全部入れるの最高」「親近感わく」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
