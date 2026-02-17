ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙達成の瞬間、すぐさま2人に駆け寄り、お辞儀で祝福したドイツ選手に現地ファンも称賛を送っている。

完璧な演技で暫定首位にたった“りくりゅう”。演技を終えてから約40分。最終滑走のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）の得点が表示され、金メダルが決定すると、2人は崩れ落ち、木原は涙を流して三浦と抱き合った。

そんな2人に真っ先に駆け寄ったのが、最終滑走を終えたばかりのドイツ組だ。得点発表の約40秒後、ハーゼは床の上で呆然としている2人に歩み寄ってハグを交わした。三浦の手を握りながら、ペコペコと、お辞儀を繰り返した。

自分たちは、SPで1位発進もミスが響き3位。悔しさが残る中でも、真っ先にりくりゅうを祝福した姿に、X上の海外ファンも「ミネルバ、気品あふれるファーストレディだわ」「素晴らしいスポーツマンシップ」「彼女が本当に大好き」などと称賛の声を上げていた。



（THE ANSWER編集部）