軽量 & 機能性バツグンな「優秀バッグ」→【ワークマン】に売ってた！

旅行や長時間のお出かけで役に立つのは、軽くて機能性を備えたバッグ。【ワークマン】なら、そんな優秀バッグが2,000～3,000円台のお手頃価格で狙えます。今回フォーカスしたのは、公式サイトで「軽量で機能が盛りだくさん」と紹介される、頼れるアイテムたち。見た目はシンプル寄りで、合わせるコーデや季節を問わずに使えそうなところも魅力です。

ペットボトルも収納OKなショルダーバッグ

【ワークマン】「撥水8ポケットショルダーバッグ」\2,900（税込）

気軽にサッと持ちたい時はショルダーバッグが便利。このバッグは8個のポケット付きで、小物やペットボトルなどが整理しやすく荷物が多い日も安心です。さらに撥水加工がついているから、急な雨にも対応できそう。ファスナー部分はメタリック仕様になっていて、さりげなく都会的なアクセントを添えてくれます。

中身を隠せる巾着仕様

【ワークマン】「撥水巾着トートバッグ」\3,500（税込）

ガバッと荷物を収納しやすい、マチつきタイプのトートバッグ。口元が巾着仕様になっているから、中身を隠せるのが嬉しいポイントです。こちらも撥水加工付きで、10個のポケットが配されていて使いやすさに配慮された一品。旅行はもちろん、マザーズバッグとしても頼りになりそうな実用派トートです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：Anne.M