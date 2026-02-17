東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。

「宝島」（大友啓史監督）で第５３回（２０１０年度）以来１５年ぶり２度目の主演男優賞に輝いた妻夫木聡はシックなダブルのスーツ姿で登壇した。

原作は２０１９年の直木賞に選ばれた真藤順丈氏による同名小説。妻夫木は実在した窃盗団「戦果アギヤー」の一員で、後に刑事になる主人公・グスクを演じた。

前回の主演男優賞受賞作「悪人」でタッグを組んだ李相日監督は今回、「国宝」での作品賞受賞者として出席。妻夫木は約１５年前を振り返った李監督から「役者として変化したいと一番もがいていた時期だった。今はより成熟して、本当の意味で作品を背負う俳優として立っている。大きくなったねえ」とねぎらわれ、目を潤ませた。「李さんとともに映画の歴史の中に歩めているのが光栄だった。この年になって、自分が見たい景色を見に行けている感じがする」と胸を張った。

物語の鍵となるヤマコ役を演じた広瀬すずにも「いるだけで場の空気を変えてくれる太陽のような、ひまわりのような人。『宝島』は題材的に明るい作品ではないけど、すずちゃんがいるから前を向けた」と最敬礼した。広瀬も、妻夫木の背中が印象に残ったとし「こんな先輩がいてくださると心強い、と思った。最高に格好いい先輩。ご一緒できてうれしかった」と応えた。

主演女優賞の広瀬とともに、来年は同賞の司会を務めることになる。「山口（馬木也）さんの司会が上手なのでドキドキ。来年も佐藤二朗さんみたいな方がいれば…」と受賞者の席をチラリ。これに佐藤は「大泉洋がいるといいね！」とツッコんで笑わせていた。

◆妻夫木 聡（つまぶき・さとし）１９８０年１２月１３日、福岡県生まれ。４５歳。９７年の「ザ・スタアオーディション」でグランプリを獲得し、芸能界入り。２００１年、初主演映画「ウォーターボーイズ」でブレイク。「ジョゼと虎と魚たち」など３本で０４年の報知映画賞主演男優賞を受賞。０９年、ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」に直江兼続役で主演。１０年「悪人」と２２年「ある男」で日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞、１６年「怒り」で同・最優秀助演男優賞を受賞。身長１７１センチ、血液型Ｏ。

◆宝島 審査委員から満場一致で直木賞に選出された小説で、第９回山田風太郎賞、第５回沖縄書店大賞も受賞。米軍からさまざまな物資を略奪する「戦果アギヤー」の英雄・オンちゃん（永山瑛太）が、嘉手納基地襲撃に失敗し行方不明に。残された親友グスク（妻夫木）、オンちゃんの弟・レイ（窪田）、恋人・ヤマコ（広瀬）の３人は、それぞれの道を歩みつつ、失踪の謎を追う。